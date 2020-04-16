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Автоновости

Разлившиеся реки подтопили несколько дорог в Алтайском крае

В трех районах Алтайского края из-за разлива рек перекрыли участки дорог. Об этом предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Подтопление дороги.
Подтопление дороги.
пресс-служба минтранса Алтайского края.

В Красногорском районе подтопило участок дороги «Красногорское — Карагайка — Ивановка» (с 12 км по 15 км). Альтернативного проезда нет.

Также остаются перекрытыми участки автодорог в Алейском и Солтонском районах:

  • с 13 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Неня закрыто движение по дороге «Акатьево — Сузоп — Новотроицк» 7 км (для легкового и пассажироперевозящего транспорта);
  • с 22 марта из-за разлива реки Алей закрыта для движения дорога «Алейск — Безголосово — а/д К-13» (низководный мост), имеется альтернативный проезд.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о возможной опасности и просит быть предельно внимательными.

Ранее синоптики назвали время и место вероятного обострения паводка в Алтайском крае.

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