Разлившиеся реки подтопили несколько дорог в Алтайском крае

В Красногорском районе подтопило участок дороги «Красногорское — Карагайка — Ивановка» (с 12 км по 15 км). Альтернативного проезда нет.
Также остаются перекрытыми участки автодорог в Алейском и Солтонском районах:
- с 13 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Неня закрыто движение по дороге «Акатьево — Сузоп — Новотроицк» 7 км (для легкового и пассажироперевозящего транспорта);
- с 22 марта из-за разлива реки Алей закрыта для движения дорога «Алейск — Безголосово — а/д К-13» (низководный мост), имеется альтернативный проезд.
Госавтоинспекция предупреждает водителей о возможной опасности и просит быть предельно внимательными.
Ранее синоптики назвали время и место вероятного обострения паводка в Алтайском крае.