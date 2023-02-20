20 февраля
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Автоновости

Ремонт альтернативы Чуйского тракта продолжат в 2023 году

Дорожные службы продолжат ремонтировать участок дороги Троицкое — Целинное. Об этом сообщил на прямой трансляции в ЦУР министр транспорта региона Антон Воронов.

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Власти региона рассматривают трассу от Шерегеша до Кемерово как альтернативу Чуйскому тракту. Такой путь поможет разгрузить напряженные участки трассы, например, подъезд к Бийску.

По новой дороге туристы смогут не въезжать в Бийск и объехать загруженные участки Чуйского тракта.

За 2022 год на участке Троицкое-Целинное отремонтировали 20 км дороги. Это основной путь из сельских районов Троицкого и Целинного. по нему ездят школьные автобусы и местные жители.

В 2023 году работы продолжат. Антон Воронов заверил, что проезд по трассе после ремонта станет более комфортным.

Ранее стало известно, что на Алтае отремонтируют пять мостов на 140-километровом подъезде к заповедному Телецкому озеру в Республике Алтай.

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