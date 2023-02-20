Ремонт альтернативы Чуйского тракта продолжат в 2023 году

Власти региона рассматривают трассу от Шерегеша до Кемерово как альтернативу Чуйскому тракту. Такой путь поможет разгрузить напряженные участки трассы, например, подъезд к Бийску.
По новой дороге туристы смогут не въезжать в Бийск и объехать загруженные участки Чуйского тракта.
За 2022 год на участке Троицкое-Целинное отремонтировали 20 км дороги. Это основной путь из сельских районов Троицкого и Целинного. по нему ездят школьные автобусы и местные жители.
В 2023 году работы продолжат. Антон Воронов заверил, что проезд по трассе после ремонта станет более комфортным.
Ранее стало известно, что на Алтае отремонтируют пять мостов на 140-километровом подъезде к заповедному Телецкому озеру в Республике Алтай.