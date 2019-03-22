Мэр Барнаула рассказал, что мешает ремонту ливневок

По словам Дугина, это очень серьезный вопрос, сравнимый с ремонтом тепло- и водосетей. Изношенность ливневок в Барнауле составляет от 50 до 100%. Около 40% нагрузки на них составляют ливневые и талые воды.
Сергей Дугин,
глава Барнаула:
В любом случае вся вода идет сначала в Пивоварку, потом в Барнаулку, а она — в Обь. У нас есть судебные решения о необходимости строительства очистных сооружений. Что бы мы ни начинали, все упирается в это. Чтобы навести порядок, построить или реконструировать существующие ливневные канализации, мы сначала должны построить семь очистных сооружений.
Пока построили только на ул. Чехова в позапрошлом году. Каждое очистное сооружение стоит около 400−500 млн рублей. Оно может выводить воды с площади в 29 гектар.
Сергей Дугин,
глава Барнаула:
Мы вышли с предложением к депутатам Госдумы, написали письмо в министерство строительства и ЖКХ России о создание федеральной целевой программы. Мы провели анализ, это проблема не только Барнаула. Судебные решения вынесены во всех городах.