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Мэр Барнаула рассказал, что мешает ремонту ливневок

Барнаулу нужно построить 7 очистных сооружений, чтобы обеспечить стоки из ливневых канализаций в реки, сообщил мэр города Сергей Дугин в ходе своего отчета перед депутатами 22 марта. Каждое такое сооружение стоит 400−500 млн рублей.

В Барнауле затопило проспект Ленина. 1 июля 2018 года.
В Барнауле затопило проспект Ленина. 1 июля 2018 года.
Михаил Баташов vk.com/barneos22

По словам Дугина, это очень серьезный вопрос, сравнимый с ремонтом тепло- и водосетей. Изношенность ливневок в Барнауле составляет от 50 до 100%. Около 40% нагрузки на них составляют ливневые и талые воды.

Сергей Дугин,
глава Барнаула:

В любом случае вся вода идет сначала в Пивоварку, потом в Барнаулку, а она — в Обь. У нас есть судебные решения о необходимости строительства очистных сооружений. Что бы мы ни начинали, все упирается в это. Чтобы навести порядок, построить или реконструировать существующие ливневные канализации, мы сначала должны построить семь очистных сооружений.

Пока построили только на ул. Чехова в позапрошлом году. Каждое очистное сооружение стоит около 400−500 млн рублей. Оно может выводить воды с площади в 29 гектар.

Сергей Дугин,
глава Барнаула:

Мы вышли с предложением к депутатам Госдумы, написали письмо в министерство строительства и ЖКХ России о создание федеральной целевой программы. Мы провели анализ, это проблема не только Барнаула. Судебные решения вынесены во всех городах.

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