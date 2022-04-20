20 апреля
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Автоновости

Ремонтировать битые автозапчасти, а не заменять их на новые будут страховщики

Российские страховые компании в рамках договоров каско начали вводить ремонт поврежденных деталей автомобиля, вместо замены их на новые, рассказали в «Ингосстрахе» и «РЕСО-Гарантии» «Газете.Ru».

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

«Ремонт поврежденных кузовных элементов с соответствующей гарантией был доступен дилерским центрам и раньше, но в ряде случаев отсутствовала экономическая целесообразность такого ремонта», — сказал руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Клиентам, которые не согласятся на рихтовку, предложат ждать поставок запчастей или взять денежную компенсацию. Такой подход может резко снизить актуальность каско как средства защиты машины от аварии.

О поддержке аналогичного решения сообщил замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что способы ремонта определяются в ходе оценки повреждения страховщиком или уполномоченной им оценочной компанией, при этом владелец автомобиля вправе оспорить качество проведенных работ.

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