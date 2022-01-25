Новые автомобили неотложки передали поликлиникам Алтайского края

46 машин для оказания неотложной медицинской помощи поступили в Алтайский край. Ключи от них уже передали в поликлиники по всему региону.

Новые Lada Largus получили медицинские организации Барнаула, Бийска, Рубцовска, а также других городов и районов.

Ключи вручали председатель АКЗС Александр Романенко, зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко и министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Автомобили приобрели на средства из краевого бюджета. На покупку ушло более 49 млн рублей, отметили в пресс-службе АКЗС.

Всего с 2017 года для краевых медицинских организаций закупили 172 машины.

Ранее автопарк обновили алтайским спасателям.