Проработанные до мелочей пожарные машины получили алтайские спасатели

Автоцистерна «Урал Некст» вмещает в себя 6 тысяч литров воды, имеет новый комфортный салон, автоматизированный насос для подачи воды (раньше он управлялся рычагами, а теперь кнопками на панели), в отсеках находятся современные средства спасения и пожаротушения.

Новые стволы способны подавать воду со скоростью до 12 литров в секунду, рассказывают в пресс-центре краевого главка МЧС. Имеется гидравлический спасательный инструмент как с ручным, так и механическим приводом.

Также среди снаряжения есть светящийся в темноте направленный трос, маяк спасателя с GPS, медицинское оснащение для первой помощи и многое другое.

А осенью 2021 года в Алтайский край поступило 23 новых автомобиля скорой помощи.