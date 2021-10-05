Более двух десятков новых карет скорой помощи закупил Алтайский край

Машины купили за счет федерального бюджета. Покупка обошлась в 72,5 млн рублей.

20 автомобилей относятся к классу В и подходят для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады.

Три другие машины класса С. Они используются реанимационными или специализированными бригадами.

Новые кареты скорой получат Станции скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЦРБ Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Тальменского, Третьяковского и других районов.

Ранее altapress.ru рассказывал, как несколько миллионов рублей и принципиальность главврача делают алтайскую больницу в отдаленном районе образцовой.