Главврач объединенной в Барнауле больницы рассказал про оптимизацию после разделения города

Главврач больницы скорой медпомощи № 2 Александр Берестенников — крупнейшего в Барнауле медучреждения, объединенного из двух больниц — рассказал « Вести Алтай » о плюсах оптимизации.

Напомним, больницу скорой медпомощи № 2 создали путем объединения горбольниц № 11 и № 12, больше известны как «шинники» и «моторщики».

Ранее altapress.ru рассказал, как и зачем в Барнауле объединят две важнейшие больницы. Если кратко, то медучреждения требовали много затрат, при этом фактически находились на одной территории и дублировали друг друга.

Реформу назвали спорной. По мнению жителей Барнаула, оптимизация не принесет ничего хорошего ни коллективам медучреждений, ни пациентам.

Берестенников заявил, что ситуация как раз таки изменится в лучшую сторону. Например, сейчас в городе есть одна больница скорой медпомощи, которая не справляется, а вторая позволит ускорить сроки приезда на вызовы — город попросту поделят на две части.

«Одна больница скорой помощи — это маловато, учитывая, что сейчас к городу приписали еще и жителей близлежащих районов. Сейчас везти пациента скорой помощи из окрестностей ТРЦ „Арена“ — потеряем больше часа. И это я еще скромно сказал. А если пациент экстренный, то есть правило „золотого часа“, в течение которого его должны доставить и оказать помощь», — пояснил главврач.

Для пациентов оптимизация, заверил Берестенников, изменит ситуацию только в лучшую сторону — им быстрее начнут оказывать специализированную помощь.

«Для сотрудников что-то изменится. У нас были две плановых больницы, станет одна общая больница — экстренная, но при этом плановая помощь не будет прекращена. Зачем ломать то, что хорошо работает? Планируется строительство нового корпуса с современным оборудованием, ремонт существующих площадок, добавление новых отделений на базе новой больницы. Очень удобно, что больницы находятся рядом, на одной территории, мы их планируем объединить в единый комплекс, построив здание приемно-диагностического блока. Для коллег, я думаю, это престижно будет — БСМП-2 со временем будет бренд. Я думаю, это будет лучшая больница края», — подчеркнул медик.

Александр Берестенников , главный врач Алейской ЦРБ Дмитрий Лямзин.

Берестенников напомнил, что в Барнауле уже полтора года нет сосудистого отделения, в связи с тем, что горбольница № 5 (РТП) — основной ковидный госпиталь.

На сегодня функции сосудистого отделения выполняет железнодорожная больница и частично краевая. В БСМП-2, по словам врача, появится такое современное пространство.

«Сосудистое отделение и должно быть в составе многопрофильной больницы экстренной помощи. Экстренная хирургия, травматология, урология, сосудистая, гинекология, терапия, кардиология, инсультное отделение… то есть мы хотим забрать весь широкий спектр всей экстренной помощи», — пояснил главврач.

Напомним, Берестенников до назначения руководил Алейской ЦРБ. Ранее altapress.ru рассказал, как «эксцентричный» главврач решил кадровую проблему в маленьком алтайском городе.