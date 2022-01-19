Взрывной «омикрон». Алтайский министр здравоохранения рассказал, как край готовится к пятой волне ковида

Новый штамм коронавируса «омикрон» дошел до Сибири — зараженные есть в Красноярском крае, Иркутской области, республиках Тыва и Хакасия. Развитие пандемии показывает, что он, скорее всего, придет и в Алтайский край. По прогнозам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, «омикрон» даст бурный рост заболеваемости, а значит, систему здравоохранения ждет масштабная мобилизация.

Что известно об «омикроне»

Всемирная организация здравоохранения озвучила, что пятая волна ковида в части тяжести не уступит предыдущим. «Омикрон» особо опасен для непривитых людей с сопутствующими заболеваниями. У вакцинированных болезнь протекает менее тяжело.

Контагиозность вируса становится больше: если при уханьском штамме один человек мог заразить до 10, у «омикрона» это 30−40 заразившихся от одного носителя.

В верхних дыхательных путях (именно туда вирус попадает изначально) «омикрон» размножается в 70 раз быстрее «дельты» и, соответственно, намного проще заражает окружающих. С этим связано и изменение симптомов по сравнению с предыдущими штаммами. Клиническая картина больше схожа с гриппом: головные боли, температура, насморк. В меньшей степени для «омикрона» характерны потеря обоняния и вкуса.

В нижних же отделах легких «омикрон» размножается медленнее примерно в 10 раз, поэтому для него меньше характерны пневмонии.

Ученые также доказали, что новым штаммом дети заражаются чаще, чем другими. Кроме того, у вируса в результате отбора развилась способность лучше обходить иммунную защиту человеческого организма по сравнению с известными до него штаммами.

Риск «омикрона» ВОЗ оценивает как «очень высокий», а из-за скорости распространения эксперты считают реальным и риск глобальной перегрузки системы здравоохранения.

Факт Частицы «омикрона» не живут долго во внешней среде, однако способны оседать на разных поверхностях, выяснили ученые научного центра «Вектор». Поэтому актуальным остается применение дезинфицирующих средств.

Дмитрий Попов. Антон Червяков , пресс-служба правительства Алтайского края

Прогнозы и прививки

«Трудно сказать, чего нам не хватает для борьбы с новым штаммом, однако мы знаем, каким образом распространяется вирус в Северной Америке и странах Европы, — рассказал Дмитрий Попов. — Мы понимаем, что основная нагрузка в части выявления нового штамма ляжет на первичное звено здравоохранения».

По словам министра, рост заболеваемости будет взрывной и потребует дополнительных усилий в поликлиниках, в скорой и неотложной помощи. Исходя из этого, в Алтайском крае разработали так называемый мобилизационный план системы здравоохранения, который касается всех медорганизаций, и сценарий, по которому будут привлекать дополнительные силы как внутри отрасли, так и извне.

Первым делом, для того чтобы сократить количество заболевших среди медицинских работников, провели ревизию списков переболевших и вакцинированных, рекомендовали руководителям медорганизаций повторно привить сотрудников, чтобы помощь населению была бесперебойной.

«Также настойчиво рекомендуем ревакцинировать сотрудников системе образования и социальной политики. В этих сферах люди работают с отдельными контингентами, которые необходимо обезопасить», — сказал министр Попов.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Всех к телефону

Отдельная тема — усиление работы колл-центров. На сегодняшний день в поликлиниках края работают 360 операторов-регистраторов. Этот пул при необходимости можно будет расширить до 615 человек. Резервы есть: студенты вузов и медколледжей, которых привлекали в колл-центры и в предыдущие волны ковида.

Параллельно и штатных медицинских сотрудников обучают навыкам общения с пациентами по телефону. Для этого разрабатывают и вводят ряд речевых алгоритмов, которые помогут за короткое время понять, с чем пациент обратился, как ему помочь, куда направить.

Цифра 40 тыс. обращений, а в пиковые нагрузки и до 130 тыс. принимают локальные колл-центры медучреждений Алтайского края.

Колл-центр. Минздрав АК.

Скорая и неотложная

Для того чтобы не «обвалилась» работа «скорой помощи», усилят и увеличат продолжительность работы неотложных бригад. Их сейчас более 250. При необходимости сформируют еще 50.

«В начале следующей недели мы выдадим дополнительные автомобили для неотложной помощи — 46 машин», — рассказал Дмитрий Попов.

К работе на «неотложках» привлекут как медицинский персонал поликлиник (включая врачей разных специальностей), так и студентов, у которых уже есть сертификат фельдшера, их на сегодняшний день 92 человека. Помимо медобслуживания на дому, эти сотрудники будут забирать мазки на ПЦР-диагностику и выдавать лекарства.

В конце прошлого года в Алтайском крае создали запас препаратов для выдачи амбулаторно. По словам министра, на сегодняшний день врачи могут обеспечить наборами лекарств 98 тысяч пациентов. К развозу препаратов привлекут и волонтеров.

Что касается «скорой помощи», сегодня в регионе работает 241 бригада. Дмитрий Попов говорит, что даже при пиковых значениях, которые наблюдались осенью прошлого года, «скорая» справлялась с работой, хотя время ожидания и увеличилось. Однако в резерве есть еще порядка 50 бригад.

Цифра До 7 000 вызовов в сутки приходилось на «скорую помощь» в самое тяжелое время — во вторую волну ковида осенью 2020 года при стандарте в среднем 2 200 вызовов.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

ПЦР везде

Планируется увеличить охват населения ПЦР-тестированием. Если потребуется, лаборатории переведут на круглосуточный режим работы.

По оценкам министра, только силами системы здравоохранения охват ПЦР-диагностикой можно увеличить до 10,5 тыс. исследований в сутки. А вместе с Роспотребнадзором и частными клиниками — до 14−15 тыс. Таким образом, количество тестов вырастет до 500 на 100 тысяч населения при рекомендованных 300.

Поскольку при усилении ковида людям будет требоваться помощь и по другим заболеваниям, в том числе острым, в приемных покоях стационаров и «скорой помощи» организуют экспресс-диагностику на коронавирус.

Факт В среднем за сутки специалисты только Диагностического центра в Барнауле исследуют около 2 000−2 500 мазков. В периоды всплеска заболеваемости количество тестов увеличивалось до 5 000.

«Красная зона» в Диагностическом центре Алтайского края. КТ. www.instagram.com/dcak22/

Госпитальная помощь

На пиках предыдущих волн в Алтайском крае разворачивали порядка 6 000 ковидных коек в стационарах. Около 700 коек сейчас дополнительно готовы предоставить для детей.

В главном ковидном госпитале края — барнаульской больнице № 5 — пока не планируется закрывать «чистые» отделения. Однако Дмитрий Попов не исключил, что если заболеваемость будет развиваться по негативному сценарию, может быть принято решение о приостановке плановой помощи с целью привлечь дополнительный персонал в поликлиники и госпитали.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль. zdravalt.ru