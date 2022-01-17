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Политика

В Алтайском крае оценили решение Госдумы отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Неоднозначно воспринятый законопроект о QR-кодах в России решили отложить, и это стало правильным шагом, заявил спикер АКЗС и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com

Как ранее заявляла вице-премьер России Татьяна Голикова, изначально законопроект о QR-кодах готовился как реакция на распространение штамма коронавируса «дельта», однако в последнее время возникли «новые вызовы».

Александр Романенко отметил, что подходить к принятию этого закона нужно очень взвешенно.

«В нынешней ситуации, когда в стране распространяется новый, более агрессивный штамм вируса „омикрон“, понятно, что законопроект требует еще более серьезной проработки, возможно, новых подходов. Я считаю, решение отложить рассмотрение документа правильным шагом», — цитирует Романенко пресс-служба партии.

Также он напомнил, что краевые власти на днях усилили контроль за соблюдением антиковидных мер и решили наращивать темпы вакцинации.

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