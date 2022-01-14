Вице-премьер объявила, что власти отложили законопроект о QR-кодах

«Правительство совместно с партией „Единая Россия“ в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова.

Она объяснила это тем, что изначально законопроект готовился как реакция на распространение штамма коронавируса «дельта», однако в последнее время возникли «новые вызовы».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объяснил, что рассмотрение законопроекта решили отложить в связи с ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». По его словам, партия внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был внесен правительством в Госдуму в 2021 году вместе с инициативой о вводе QR-кодов для поездок на железнодорожном и воздушном транспорте, а также на междугородних и международных маршрутах. Последний был снят с рассмотрения Госдумы для переработки после критики.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, могут отложить.