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Автоновости

Резкий «взлет». Как и на сколько в России подорожало ОСАГО

С 9 января Центробанк резко превысил региональные коэффициенты ОСАГО. Сколько теперь стоит обязательное страхование, где и на сколько оно подорожало — в материале altapress.ru.

ОСАГО.
ОСАГО.
Михаил Хаустов
1
ОСАГО резко подорожало. Что об этом известно?

Как сообщает «Газета.ру», в силу вступило указание Центробанка о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов. По всей России верхняя граница единого тарифного коридора для обязательного страхования выросла на 10% (до 5 980 рублей).

2
А почему ОСАГО резко подорожало?

Подорожание связано с увеличением выплат по здоровью в 4 раза и отменой износа деталей по ОСАГО, рассказал ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

При этом он уточнил, что водители, редко становящиеся виновниками ДТП, изменений почти не заметят.

Какими будут новые тарифы ОСАГО.
Какими будут новые тарифы ОСАГО.
СС0
3
Где коэффициент ОСАГО вырос сильнее всего?

Больше всего — на 36% — региональный коэффициент ОСАГО вырос в нескольких населенных пунктах Башкирии. В Дагестане, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта, он повысился на 20%.

Также на 12% ОСАГО подорожало в Калмыкии (кроме Элисты), Туве (кроме Кызыла), Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, Чечне, Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани), Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).

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