Резкий «взлет». Как и на сколько в России подорожало ОСАГО

Как сообщает «Газета.ру», в силу вступило указание Центробанка о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов. По всей России верхняя граница единого тарифного коридора для обязательного страхования выросла на 10% (до 5 980 рублей).
Подорожание связано с увеличением выплат по здоровью в 4 раза и отменой износа деталей по ОСАГО, рассказал ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
При этом он уточнил, что водители, редко становящиеся виновниками ДТП, изменений почти не заметят.
Больше всего — на 36% — региональный коэффициент ОСАГО вырос в нескольких населенных пунктах Башкирии. В Дагестане, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта, он повысился на 20%.
Также на 12% ОСАГО подорожало в Калмыкии (кроме Элисты), Туве (кроме Кызыла), Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, Чечне, Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани), Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).