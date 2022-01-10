Резкий «взлет». Как и на сколько в России подорожало ОСАГО

3

Где коэффициент ОСАГО вырос сильнее всего?

Больше всего — на 36% — региональный коэффициент ОСАГО вырос в нескольких населенных пунктах Башкирии. В Дагестане, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта, он повысился на 20%.

Также на 12% ОСАГО подорожало в Калмыкии (кроме Элисты), Туве (кроме Кызыла), Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, Чечне, Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани), Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).