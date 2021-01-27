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Автоновости

Родина в опасности: спикер Госдумы высказался об идее пересадить чиновников на автобусы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин вступился за российских чиновников, которых упрекают за излишние траты бюджетных денег на личный автотранспорт.

Автобус. Пассажироперевозки.
Автобус. Пассажироперевозки.
fotobus.msk.ru

По его словам, бывали случаи, когда чиновники «пересаживались в автобусы, троллейбусы и трамваи», и в результате россияне «теряли страну», пишет «Комсомольская правда».

«Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать. Но этот популизм ведет к развалу», — считает Володин.

Чиновник может себе позволить ездить на персональной машине, главное, чтобы он «хорошо выстроил систему работы здравоохранения, обеспечил качество образования, безопасность», считает спикер, пишет «Росбалт».

К примеру, в Швеции парламентарии пользуются лишь правом на бесплатный проезд на общественном транспорте, но у них нет служебных автомобилей с водителями, отмечает BBC. Фактически, право на такую машину есть только у премьер-министра.

Ранее Володин в стиле Хрущева заявил, что не позволит американцам влиять на выборы депутатов в России. Володин дал понять американцам — они должны для начала «навести порядок в своем огороде, а не лезть к соседу воровать яблоки».

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