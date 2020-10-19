Роковая яма. Барнаулец высудил у «Горэлектротранса» деньги за ремонт машины

Три судебные инстанции пришли к выводу, что барнаульское муниципальное предприятие «Горэлектротранс» должно оплатить расходы на ремонт частного автомобиля, получившего повреждение на переезде через трамвайные пути. Представитель барнаульских «трамвайщиков» пытался убедить судей, что не «Горэлектротранс», а дорожный комитет Барнаула несет ответственность за этот участок. Но успеха не достиг.

5 тысяч за ремонт

В ноябре 2018 года Александр П. на «Тойоте» ехал по дороге, и в месте пересечения с трамвайными путями наехал на яму. Машина получила механические повреждения, ремонт обошелся водителю в 5 245 рублей.

В 2019 году мужчина подал иск к трем ответчикам: к «Горэлектротрансу», городскому дорожному комитету и бюджетному учреждению «Автодорстрой». От них он потребовал возместить убытки — расходы на ремонт машины и оплату госпошлины.

Причинно-следственная связь

Требования водителя удовлетворили, так как «полученные машиной повреждения состоят в причинно-следственной связи с бездействием» «Горэлектротранса». Однако дорожный комитет и «Автодорстрой» вывели из ответчиков.

«Горэлектротранс» пытался оспорить решение, дошел до кассационного суда, но его аргументы не были убедительными.

Трамвай. Анна Зайкова , altapress.ru.

Дело комитета

Представитель «Горэлектространса» согласился: да, именно это предприятие обязано содержать переезды через трамвайные пути на дорогах общего пользования. Но тут есть нюанс: «Тойота» получила повреждение все же на автодороге.

А содержание и ремонт автодорог, включая места переезда через трамвайные пути (в том числе в границах трамвайного полотна), — дело комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула.

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Неосторожность не доказана

Судились стороны долго, дошли до Кемерово, где расположен кассационный суд — видимо, для обеих сторон это было делом принципа (не ради же 5 тыс. рублей прошло три судебных процесса).

Судьи констатировали: участок дороги, на котором получила повреждения «Тойота», был в аварийном состоянии и не отвечал требования безопасности дорожного движения. Его содержание (в том числе ремонт) — все-таки полномочие «Горэлектротранса». Грубая неосторожность со стороны водителя не доказана — стало быть, именно муниципальное предприятие должно оплатить ремонт машины.

Решение кассационной инстанции вынесено 30 сентября.