30 декабря
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Автоновости

Роскошь и комфорт. Прекрасный лимузин продают за 750 тыс. рублей в Барнауле

Chrysler PT Cruiser 2005 года выпуска продают за 750 тыс. рублей в Барнауле. Лимузин порадует как большую компанию, так и молодоженов. Объявление размещено на Drom.ru.

Chrysler PT Cruiser 2005 года выпуска за 750 тыс. рублей
Chrysler PT Cruiser 2005 года выпуска за 750 тыс. рублей
Drom.ru

Последнему владельцу лимузин служил два года. За это время хозяин вложил немало средств и сил на поддержание автомобиля. Он обслужил мотор и коробку передач, восстановил крышу, перетянул детали салона, отреставрировал заднюю и переднюю оптику и заменил подрулевые переключатели.

«Автомобиль полностью комплектный, как внутри так и снаружи. Очень приятный внешний вид и салон», — заявляет владелец.

Снаружи Chrysler красивого бордового цвета. Внутри салон отделан белой и красной кожей. Установлен мини-бар, телевизор и звуковая система.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,4 л, автоматическая коробка передач и 150 лошадиных сил. Он прокатил немало гостей и молодоженов — 92 тыс. км пробега.

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