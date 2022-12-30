Роскошь и комфорт. Прекрасный лимузин продают за 750 тыс. рублей в Барнауле

Chrysler PT Cruiser 2005 года выпуска продают за 750 тыс. рублей в Барнауле. Лимузин порадует как большую компанию, так и молодоженов. Объявление размещено на Drom.ru.

Последнему владельцу лимузин служил два года. За это время хозяин вложил немало средств и сил на поддержание автомобиля. Он обслужил мотор и коробку передач, восстановил крышу, перетянул детали салона, отреставрировал заднюю и переднюю оптику и заменил подрулевые переключатели.

«Автомобиль полностью комплектный, как внутри так и снаружи. Очень приятный внешний вид и салон», — заявляет владелец.

Снаружи Chrysler красивого бордового цвета. Внутри салон отделан белой и красной кожей. Установлен мини-бар, телевизор и звуковая система.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,4 л, автоматическая коробка передач и 150 лошадиных сил. Он прокатил немало гостей и молодоженов — 92 тыс. км пробега.