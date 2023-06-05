5 июня
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Автоновости

Роскошный Porsche Cayenne продают за 14 млн рублей в Барнауле

Porsche Cayenne третьего поколения 2022 года выпуска продают почти за 14 млн рублей в Барнауле.

Porsche Cayenne продают за 14 млн рублей в Барнауле
Porsche Cayenne продают за 14 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Внешний вид Porsche Cayenne приятно радует глаз. Водители отмечают его стремительный силуэт и алюминиевые наружные кузовные панели. Перед украшает широкая решетка радиатора, а сзади фонари объединены в один стилистический элемент.

Кузов автомобиля выкрашен в цвет "красно-коричневый металлик".

Салон отделан клубной кожей в двухцветной комбинации. Передние сидения имеют 14 разных позиций с пакетом памяти. Водительские и пассажирские сидения подогреваются.

Приборную панель украшает дисплей мультимедийной системы на 12,3 дюйма и функциональная центральная консоль.

Также в управление Porsche Cayenne включены система помощи при парковке спереди и сзади, включая камеру кругового обзора, комфортный доступ и электромеханические доводчики дверей.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,9 л, автоматическая коробка передач и 440 лошадиных сил.

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