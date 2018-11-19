Россияне назвали маршрутку самым опасным видом общественного транспорта

Почти четверть опрошенных — 23% — считают самым опасным средством передвижения междугородний автобус, 17% — наземный городской транспорт.
Главной причиной опасений при передвижении на маршрутке у 31% респондентов, которые за последний год пользовались этим видом транспорта, стали аварии по вине водителя. По данным исследования, 30% авиапассажиров боятся перелетов из-за плохого технического состояния транспортного средства.
Опрос показал, что общественный транспорт является у россиян самым популярным. 74% опрошенных за последний год пользовались наземным городским транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем), 63% ездили в течение этого же времени на маршрутке, 42% — на междугороднем автобусе. Кроме того, 32% респондентов за последний год передвигались на метро, 25% — на поезде, 23% — на электричке.
33% тех, кто пользуется метро, опасаются террористических актов в подземке.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 ноября 2018 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.