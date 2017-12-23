Россияне потратили на покупку автомобилей около 4,4 трлн рублей за 11 месяцев

Емкость рынка легковых автомобилей с пробегом оказалась в полтора раза больше - 2,7 трлн рублей. За 11 месяцев его объем составил 4,8 млн единиц, а средняя цена авто - 554,3 тыс. рублей. Суммарно на новые и подержанные автомобили россияне потратили порядка 4,4 трлн рублей.

Самым крупным рынком по выручке от продажи автомобилей среди российских городов стала Москва (565 млрд рублей). На втором месте Санкт-Петербург (260 млрд рублей), а третью позицию занял Новосибирск (52 млрд рублей), где продается не так много новых (9,2 тыс. штук), но при этом большой рынок авто с пробегом (62,8 тыс. штук).

В топ-10 городов России по суммарной ёмкости рынка новых и подержанных автомобилей также вошли Екатеринбург (44,6 млрд руб.), Казань (42,5 млрд рублей), Краснодар (42,4 млрд рублей), Нижний Новгород (37,4 млрд рублей), Самара (35,4 млрд рубдей), Ростов-на-Дону (32,4 млрд рублей) и Красноярск (32,1 млрд рублей).

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