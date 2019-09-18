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Россиянам разрешат не платить штрафы ГИБДД, но только при одном условии

Гражданам РФ позволят не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам, после прохождения процедуры личного банкротства. Соответствующий проект закона рассмотрела правительственная комиссия, пишет «Российская газета».

Камеры фиксации нарушений ПДД.
Камеры фиксации нарушений ПДД.
СС0

Сопредседатель правления российской Ассоциации юристов Владимир Груздев объяснил, что новые поправки в Бюджетный кодекс расширят перечень ситуаций, когда недоимки признаются безнадежными к взысканию.

Действующие нормы кодекса позволяют списывать с человека кредиты и прочие долги. За год суды освободили банкротов от задолженностей на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.

По данным Судебного департамента, этой возможностью уже воспользовались более 40 тысяч россиян. Дела почти половины из них, 18,5 тысячи, после полного имущественного аудита закрыли без каких-либо выплат кредиторам, так как взять с банкротов было нечего, пишет lenta.ru.

Ранее депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней с момента его фиксации.

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