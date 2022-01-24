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Автоновости

Россияне стали массово отказываться от покупки автомобилей

Подавляющее большинство россиян не планируют покупать машину в 2022 году.

Водитель. Автомобиль.
Водитель. Автомобиль.
СС0

От приобретения автомобиля отказались 78% из 16 тыс. человек, проживающих в 83 регионах России, следует из опроса сайта «Дром».

Приобрести автомобиль в нынешнем году хотели бы 46% респондентов, однако они вынуждены отложить сделку из-за высоких цен. Настроены на покупку машины в 2022-м лишь 22% опрошенных, пишет Газета.Ru. Из 17% будут искать варианты среди подержанных машин, а 5% планируют стать владельцами новых автомобилей.

«Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15−20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня», — прокомментировал аналитик автомобильного сайта Даниил Бутов.

Между тем каждый второй российский автовладелец оказался суеверным.

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