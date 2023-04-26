26 апреля
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Автоновости

Российская телеведущая подарила дочерям Mercedes для поездок в школу

Телеведущая Ксения Бородина подарила дочерям иномарку для поездок в школу.

Ксения Бородина.
Ксения Бородина.
ТНТ

Черный микроавтобус Mercedes-Benz оснащен светодиодной подсветкой передней панели, холодильником и откидными столиками на спинках сидений, пишет Lenta.ru.

Она рассказала, что у живущих за городом девочек плотный график, так как после школы они занимаются в кружках и посещают дополнительные занятия, указывает mail.ru.

В 2020 году Ксения Бородина прошлась по «эскортным рожам» критикующих «Дом-2». Бородиной сложно понять, почему некоторые бывшие участники шоу, получившие популярность, позволяют себе публично глумиться над проектом на фоне новостей о его закрытии.

Телеведущая считает — такие «критики» должны благодарить создателей реалити.

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