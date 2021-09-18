Российские чемпионы и призеры Игр выставили на продажу подаренные им BMW

Некоторые российские чемпионы и призеры Токио-2020, получившие в подарок от властей автомобили BMW, сразу же после получения машин выставили их на продажу, сообщает Motor .

О продаже на сайте Авто.Ру «олимпийских» машин свидетельствуют наклейки «Фонд поддержки олимпийцев России».

Первым на онлайн-площадке заметили BMW X3 в комплектации xDrive30d M Sport Plus, врученный за серебряную медаль. Машина с пробегом в 80 км была выставлена на продажу на следующий день после вручения. Автомобиль уже ушел к новому владельцу, заплатившему 5,1 млн рублей.

Еще одна призовая машина BMW X5 XDrive30d с М-пакетом, доставшаяся золотому медалисту, также продается. Полноприводный автомобиль оснащен 3-литровым дизельным мотором мощностью 249 л. с. М-пакет включает 21-дюймовые легкосплавные колесные диски, пневмоподвеску, спортивные тормоза, активный круиз-контроль и кожаный салон с четырехзонной климатической установкой. Машина успела проехать по дорогам всего лишь 9 км.

Объявление о продаже разместил на сайте официальный дилер BMW «БалтАвтоТрейд-М», у которого, вероятно, он и был куплен. Его цена — 8,2 млн рублей.

Олимпийский штраф и подарок

Другие олимпийцы пока пользуются новыми машинами. Победитель Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный даже успел заработать штраф за парковку на газоне.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев решил подарить «президентский автомобиль» своему отцу, пишет «Росбалт».

Ранее алтайскому стрелку вручили в Кремле медаль и автомобиль. Сергей Каменский выиграл серебряную и бронзовую медали. Каменскому подарили BMW X3.

Автопарк

Золотые призеры (31 человек) получили в подарок кроссоверы X5 стоимостью от 7,19 млн рублей, а обладателям серебряных и бронзовых медалей достались BMW X3 с разным оснащением за 5,77 млн и 5,14 млн рублей соответственно.