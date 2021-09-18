18 сентября 13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Российские чемпионы и призеры Игр выставили на продажу подаренные им BMW

Некоторые российские чемпионы и призеры Токио-2020, получившие в подарок от властей автомобили BMW, сразу же после получения машин выставили их на продажу, сообщает Motor.

За рулем BMW.
За рулем BMW.
CC0

О продаже на сайте Авто.Ру «олимпийских» машин свидетельствуют наклейки «Фонд поддержки олимпийцев России».

Первым на онлайн-площадке заметили BMW X3 в комплектации xDrive30d M Sport Plus, врученный за серебряную медаль. Машина с пробегом в 80 км была выставлена на продажу на следующий день после вручения. Автомобиль уже ушел к новому владельцу, заплатившему 5,1 млн рублей.

Еще одна призовая машина BMW X5 XDrive30d с М-пакетом, доставшаяся золотому медалисту, также продается. Полноприводный автомобиль оснащен 3-литровым дизельным мотором мощностью 249 л. с. М-пакет включает 21-дюймовые легкосплавные колесные диски, пневмоподвеску, спортивные тормоза, активный круиз-контроль и кожаный салон с четырехзонной климатической установкой. Машина успела проехать по дорогам всего лишь 9 км.

Объявление о продаже разместил на сайте официальный дилер BMW «БалтАвтоТрейд-М», у которого, вероятно, он и был куплен. Его цена — 8,2 млн рублей.

Олимпийский штраф и подарок

Другие олимпийцы пока пользуются новыми машинами. Победитель Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный даже успел заработать штраф за парковку на газоне.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев решил подарить «президентский автомобиль» своему отцу, пишет «Росбалт».

Ранее алтайскому стрелку вручили в Кремле медаль и автомобиль. Сергей Каменский выиграл серебряную и бронзовую медали. Каменскому подарили BMW X3.

Автопарк

Золотые призеры (31 человек) получили в подарок кроссоверы X5 стоимостью от 7,19 млн рублей, а обладателям серебряных и бронзовых медалей достались BMW X3 с разным оснащением за 5,77 млн и 5,14 млн рублей соответственно.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость