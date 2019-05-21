Российские дороги планируют мониторить с помощью дронов

Проект предусматривает сбор информации из разных источников о наличии повреждений дорожного полотна, а также степени загрязненности магистралей.
По задумке, собирать информацию станут с помощью специальных систем видеонаблюдения, которыми оснастят муниципальный транспорт, а также датчиков, установленных вдоль дорог. Кроме того, планируют использовать кадры с дронов и видеорегистраторов людей, согласившихся передать или продать записи.
Собранные данные будет анализировать искусственный интеллект, который затем передаст их в информационные сводки руководителей регионов и дорожные компании.
Напомним, ранее стало известно, что для российских силовиков разработали дрон-парализатор, снабженный электрошокером и ослепляющим лазером.