Российские дороги планируют мониторить с помощью дронов

В России в 2021 году могут ввести систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени, пишет «Звезда» со ссылкой на сообщения пресс-службы рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Проект предусматривает сбор информации из разных источников о наличии повреждений дорожного полотна, а также степени загрязненности магистралей.

По задумке, собирать информацию станут с помощью специальных систем видеонаблюдения, которыми оснастят муниципальный транспорт, а также датчиков, установленных вдоль дорог. Кроме того, планируют использовать кадры с дронов и видеорегистраторов людей, согласившихся передать или продать записи.

Собранные данные будет анализировать искусственный интеллект, который затем передаст их в информационные сводки руководителей регионов и дорожные компании.

Напомним, ранее стало известно, что для российских силовиков разработали дрон-парализатор, снабженный электрошокером и ослепляющим лазером.