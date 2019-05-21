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Автоновости

Российские дороги планируют мониторить с помощью дронов

В России в 2021 году могут ввести систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени, пишет «Звезда» со ссылкой на сообщения пресс-службы рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Проект предусматривает сбор информации из разных источников о наличии повреждений дорожного полотна, а также степени загрязненности магистралей.

По задумке, собирать информацию станут с помощью специальных систем видеонаблюдения, которыми оснастят муниципальный транспорт, а также датчиков, установленных вдоль дорог. Кроме того, планируют использовать кадры с дронов и видеорегистраторов людей, согласившихся передать или продать записи.

Собранные данные будет анализировать искусственный интеллект, который затем передаст их в информационные сводки руководителей регионов и дорожные компании.

Напомним, ранее стало известно, что для российских силовиков разработали дрон-парализатор, снабженный электрошокером и ослепляющим лазером.

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