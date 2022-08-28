Российских водителей предупредили об изменениях при прохождении техосмотра с 1 сентября

Теперь при техосмотре «легковушек» не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Помимо больше не будет контролироваться падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Это положение относится к коррозии, к уровню шума выхлопов, а также к работе стеклоомывателя.
Кроме того, теперь будут измерять высоту рисунка протектора, а не остаточную глубину, как раньше.
Ранее в России отменили техосмотр для «легковушек», которые находятся в собственности физлиц и использующихся исключительно в личных целях. Однако в некоторых случаях технический осмотр остается обязательным. Так, он необходим в случаях визуального обнаружения признаков технической неисправностей в автомобиле, которые создают угрозу безопасности дорожного движения.
Кроме того, автомобили, которые идут за рубеж, должны соответствовать международным требованиям. В этих случаях техосмотр также остаётся обязательной процедурой. Также техосмотр автомобиля необходим при смене владельца, если транспорт использовался более 4 лет. Кроме того, проверка может проводиться по личному желанию владельца.