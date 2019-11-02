Российским водителям грозят новые штрафы

С 1 ноября все грузовики (массой от 3,5 тонн) и автобусы (8 и более мест) должны быть оснащены тахографам (устройством, которое регистрирует маршрут, скорость, режим труда и отдыха водителя). За его отсутствие, как и за нарушение режима, водителям грозит штраф.

Следить за наличием тахографа в транспортных средствах будут сотрудники ГИБДД. Если при проверке документов окажется, что устройства нет — выпишут штраф. За отсутствие тахографа водитель заплатит от 3 до 5 тыс. рублей, за нарушение режима труда и отдыха — от 1,5 до 2 тыс. рублей.

В случае выпуска водителей в рейс без тахографа более серьезное наказание ждет должностных (от 7 тыс. рублей) и юридических лиц (от 20 тыс. до 50 тыс. рублей). А также индивидуальных предпринимателей (от 15 тыс. до 25 тыс. рублей).