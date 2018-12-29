Российским водителям продлили срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Кодекс об административных правонарушениях дополнят пунктом, согласно которому 20-дневный срок, предусмотренный для уплаты штрафа ГИБДД со скидкой, можно будет восстановить по ходатайству нарушителя ПДД. Такое решение могут принять судья или должностное лицо, выписавшее штраф.
Нововведение разработали в правительстве РФ, чтобы исполнить решение Конституционного суда РФ. До этой инстанции дошел автомобилист, которого оштрафовали за превышение скорости в Подмосковье, но извещение о штрафе ему поступило уже после 20 дней с этого момента. В итоге он не смог заплатить штраф и подал в суд.