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Автоновости
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Российским водителям продлили срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

С 7 января вступит в силу постановление о том, что если письмо с извещением о штрафе ГИБДД пришло более, чем через 20 дней, водитель сможет восстановить срок льготной 50%-ной оплаты. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

ГИБДД организуют объезд аварийного участка.
ГИБДД организуют объезд аварийного участка.
22.mvd.ru

Кодекс об административных правонарушениях дополнят пунктом, согласно которому 20-дневный срок, предусмотренный для уплаты штрафа ГИБДД со скидкой, можно будет восстановить по ходатайству нарушителя ПДД. Такое решение могут принять судья или должностное лицо, выписавшее штраф.

Нововведение разработали в правительстве РФ, чтобы исполнить решение Конституционного суда РФ. До этой инстанции дошел автомобилист, которого оштрафовали за превышение скорости в Подмосковье, но извещение о штрафе ему поступило уже после 20 дней с этого момента. В итоге он не смог заплатить штраф и подал в суд.

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