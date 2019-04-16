Рост цен на битум ставит под угрозу качество ремонта дорог на Алтае

Важный компонент асфальта — битум — продолжает дорожать. Это создает риск того, что обанкротятся дорожные подрядчики и пострадает качество работ. Чтобы такого не допустить, регионы попросят федеральный центр заморозить цены на этот нефтепродукт, сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Во второй половине мая мы должны заключить контракты со всеми подрядчиками. Если в течение лета битум подорожает с 26 тысяч рублей за тонну, скажем, до 54 тысяч. Подрядчики работу выполнят, но будут либо в небольшом минусе, либо в большом. Мы не сможем скорректировать цену в ходе сезона. Два года работы в минус — и подрядчика не станет. А мы хотим продолжать работать с надежными, опытными организациями. Обанкротить тех, кто три года (речь о крупных федеральных проектах по ремонту дорог — прим. ред.) хорошо выполняет работы, а потом искать, кто исполнит их гарантийные обязательства — наверное, не совсем по-государственному.

Дементьев отметил, что подрядчики стараются закупить битум зимой, когда он дешевле, а межрегиональная рабочая группа, в которой он состоит, сформировала предложение Госсовету — создать механизм регулировать цен на этот нефтепродукт (по аналогии с заморозкой розничных цен на бензин),

В то же время министр транспорта отметил, что в Бийске на аукционе за право ремонтировать дороги конкуренты уронили начальную цену на 15%. «Значит, резерв есть», — отметил чиновник.

Почему битум дорожает

В феврале депутат АКЗС и директор «Барнаульского ДСУ № 4» Николай Данилин говорил altapress.ru, что рост цен на битум беспокоит участников рынка.

Николай Данилин,

депутат АКЗС , директор «Барнаульского ДСУ № 4»:

За три года цена на него выросла вдвое, с 12,5 тыс. рублей за тонну в феврале 2016 года до нынешних 21 тыс. По прогнозам, летом его цена поднимется до 32 тыс. Тогда мы ни в какие сметы не уложимся! Почему об этом все молчат?

В 2018 году этот нефтепродукт подорожал более чем на 30%. Одна из причин — во всех регионах страны увеличили объем дорожных работ, поэтому сформировался дефицит.

В Барнауле начали ремонт дорог. Март , 2019. Barnaul.org

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в числе причин подорожания битума назвал рост базовой цены на нефть. Но есть мнение, что основной фактор — завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого к 2024 году обнулится экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Получается, российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам.

К чему это приведет

Если не сдержать растущие цены на битум, нацпроект «Безопасные и качественные дороги», по которому до 2024 года планируется масштабный ремонт в бийской и барнаульской агломерациях, не будет реализован в полном объеме, заявил Евгений Дитрих.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили, что в сметах на ремонт дорог расценки на битум не соответствуют рыночным. Из-за этой разницы при потреблении 60 тыс. тонн битума в год в 2018 году алтайские дорожно-строительные предприятия потеряли 547 млн рублей, подсчитали эксперты. Это ведет в тому, что у рабочих падает заплата, уходят квалифицированные кадры и нет денег осваивать новые технологии, повышающие скорость и качество работ, говорят представители отрасли.