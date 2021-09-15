Рукастый барнаулец довел автомобиль женщины до густого черного дыма из выхлопной трубы

В Барнауле суд рассмотрел уголовное дело в отношении автомеханика, укравшего из машины катализатор выхлопной трубы.
Женщина на автомобиле Mazda 6 приехала в автосервисе на проспекте Космонавтов в апреле 2021 года.
«Работник демонтировал два нейтрализатора выхлопной трубы, в составе которых содержится драгоценный металл, и продал знакомому, чем причинил потерпевшей ущерб на 43 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.
Женщина после получения автомобиля и оплаты ремонта обратила внимание, что при заведенном двигателе из выхлопной трубы идет черный дым.
Проведенная в специализированном центре диагностика выявила отсутствие нейтрализаторов выхлопных газов — части катализатора выхлопной трубы.
В суде автомеханик попросил прощения и возместил ущерб. Дело прекратили в связи с примирением сторон.
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