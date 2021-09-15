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Автоновости

Рукастый барнаулец довел автомобиль женщины до густого черного дыма из выхлопной трубы

В Алтайском крае примирением сторон завершился судебный спор между автомехаником и автоледи, сообщает региональная прокуратура.

Автоледи. Женщина. Лето.
Автоледи. Женщина. Лето.
СС0

В Барнауле суд рассмотрел уголовное дело в отношении автомеханика, укравшего из машины катализатор выхлопной трубы.

Женщина на автомобиле Mazda 6 приехала в автосервисе на проспекте Космонавтов в апреле 2021 года.

«Работник демонтировал два нейтрализатора выхлопной трубы, в составе которых содержится драгоценный металл, и продал знакомому, чем причинил потерпевшей ущерб на 43 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщина после получения автомобиля и оплаты ремонта обратила внимание, что при заведенном двигателе из выхлопной трубы идет черный дым.

Проведенная в специализированном центре диагностика выявила отсутствие нейтрализаторов выхлопных газов — части катализатора выхлопной трубы.

В суде автомеханик попросил прощения и возместил ущерб. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

Ранее altapress.ru рассказал, какими способами хитроумные автомеханики обманывают доверчивых дам.

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