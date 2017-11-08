Автоновости

Руководство дилера Mercedes-Benz в Барнауле прокомментировало возможную продажу здания

Сегодня, 17:50.
Автоновости

Компания "ПМ-Авто" (официальный дилер Mercedes-Benz в Барнауле) планируют увеличить площадь дилерского центра. Поэтому авторетейлер выставил на продажу здание автосалона на Павловском тракте. Об этом altapress.ru сообщил директор по продажам компании Александр Стороженко.

Автосалон Mercedes-Benz в Барнауле.
Автосалон Mercedes-Benz в Барнауле. Фото : http://realtai.ru.

По словам Стороженко, здание по адресу Павловский тракт 249в с шоу-румом 300 кв.м. уже не способно вместить всю линейку Mercedes-Benz. Представитель дилера отметил, что за последние 10 лет модельный ряд премиального бренда вырос как минимум вдвое. Кроме того, компании "ПМ-Авто" требуются дополнительные площади для экспозиции линейки автомобилей семейства AMG. Также в планах дилера обустроить отдельную просторную зону для флагманского S-Класс.

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