Руководство дилера Mercedes-Benz в Барнауле прокомментировало возможную продажу здания

По словам Стороженко, здание по адресу Павловский тракт 249в с шоу-румом 300 кв.м. уже не способно вместить всю линейку Mercedes-Benz. Представитель дилера отметил, что за последние 10 лет модельный ряд премиального бренда вырос как минимум вдвое. Кроме того, компании "ПМ-Авто" требуются дополнительные площади для экспозиции линейки автомобилей семейства AMG. Также в планах дилера обустроить отдельную просторную зону для флагманского S-Класс.

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