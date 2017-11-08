Руководство дилера Mercedes-Benz в Барнауле прокомментировало возможную продажу здания

Компания "ПМ-Авто" (официальный дилер Mercedes-Benz в Барнауле) планируют увеличить площадь дилерского центра. Поэтому авторетейлер выставил на продажу здание автосалона на Павловском тракте. Об этом altapress.ru сообщил директор по продажам компании Александр Стороженко.
По словам Стороженко, здание по адресу Павловский тракт 249в с шоу-румом 300 кв.м. уже не способно вместить всю линейку Mercedes-Benz. Представитель дилера отметил, что за последние 10 лет модельный ряд премиального бренда вырос как минимум вдвое. Кроме того, компании "ПМ-Авто" требуются дополнительные площади для экспозиции линейки автомобилей семейства AMG. Также в планах дилера обустроить отдельную просторную зону для флагманского S-Класс.
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