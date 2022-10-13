13 октября
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Автоновости

С боевым ранением. Что за автомобиль, который участвовал в ВОВ, продают за 4,5 млн рублей

Раритетный автомобиль, который прошел Великую Отечественную войну, продают за 4,5 млн рублей в Барнауле. Продавец отмечает, что у «живчика» даже есть боевое ранение. Объявление разместили на Avito.ru.

Dodge WC series, 1944 года выпуска за 4,5 млн рублей
Dodge WC series, 1944 года выпуска за 4,5 млн рублей
Avito.ru

Внедорожник Dodge WC-51 собрали в Америке и попал в Россию по договору ленд-лиза.

Такие машины отличались большой грузоподъемностью и могли возить боеприпасы, оружие и большое число людей.

Внедорожник WC-51 мог увезти 750 кг или три четверти тонны. За это, кстати, в Красной Армии его прозвали «Доджи три четверти».

Сложно сказать, на ходу ли еще этот ветеран. Но, судя по фото, выглядит он очень даже хорошо для своих лет.

Кстати, он у него бензиновый двигатель на 3,8 л, механическая коробка передач и 92 лошадиные силы.

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