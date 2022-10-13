С боевым ранением. Что за автомобиль, который участвовал в ВОВ, продают за 4,5 млн рублей

Раритетный автомобиль, который прошел Великую Отечественную войну, продают за 4,5 млн рублей в Барнауле. Продавец отмечает, что у «живчика» даже есть боевое ранение. Объявление разместили на Avito.ru .

Внедорожник Dodge WC-51 собрали в Америке и попал в Россию по договору ленд-лиза.

Такие машины отличались большой грузоподъемностью и могли возить боеприпасы, оружие и большое число людей.

Внедорожник WC-51 мог увезти 750 кг или три четверти тонны. За это, кстати, в Красной Армии его прозвали «Доджи три четверти».

Сложно сказать, на ходу ли еще этот ветеран. Но, судя по фото, выглядит он очень даже хорошо для своих лет.

Кстати, он у него бензиновый двигатель на 3,8 л, механическая коробка передач и 92 лошадиные силы.