С 1 мая АвтоВАЗ повысит цены на свою продукцию

По словам собеседника агентства, в среднем, прирост цен составит примерно 2%. При этом "АвтоВАЗ" не ожидает, что из-за подорожания выпускаемых им автомобилей спрос на них снизится.

"Изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке", — цитирует представителя автоконцерна газета "Ведомости".

Это будет уже второе по счету повышение цен на автомобили производства "АвтоВАЗа" с начала 2018 года. Первое состоялось в январе и достигло 2-3%, пишет polit.ru.

В прошлом году автоконцерн повышал цены дважды — в январе выборочные модели подорожали примерно на 2%, а в сентябре на столько же выросла стоимость Lada Vesta.

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