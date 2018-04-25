С 1 мая АвтоВАЗ повысит цены на свою продукцию

Российский концерн "АвтоВАЗ" объявил о повышении цен на весь модельный ряд своей продукции с 1 мая. Оно обусловлено "колебаниями курса рубля", рассказал РИА Новости представитель компании.
По словам собеседника агентства, в среднем, прирост цен составит примерно 2%. При этом "АвтоВАЗ" не ожидает, что из-за подорожания выпускаемых им автомобилей спрос на них снизится.
"Изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке", — цитирует представителя автоконцерна газета "Ведомости".
Это будет уже второе по счету повышение цен на автомобили производства "АвтоВАЗа" с начала 2018 года. Первое состоялось в январе и достигло 2-3%, пишет polit.ru.
В прошлом году автоконцерн повышал цены дважды — в январе выборочные модели подорожали примерно на 2%, а в сентябре на столько же выросла стоимость Lada Vesta.
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