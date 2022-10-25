С 25 октября в Барнауле ограничат стоянку по ночам на некоторых участках

Знаки начнутся устанавливать с 25 октября по адресам:
- по четной малой проезжей части ул. Малахова (от ул. Балтийской до Северного Власихинского проезда);
- на ул. Малахова, 62;
- по нечетной стороне ул. Малахова (от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов);
- по четной и нечетной сторонам ул. Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова);
- по четной стороне ул. Островского (от ул. Антона Петрова до ул. Островского, 68е);
- по четной стороне малой проезжей части Павловского тр. (от ул. Георгиева до ул. Попова);
- по четной и нечетной сторонам ул. Тимуровской (от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой);
- по четной и нечетной сторонам ул. 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов);
- по нечетной стороне ул. Молодежной (от пр. Комсомольского, 108 до пр. Сибирского);
- на парковочной площадке ул. Короленко, 105;
- по четной стороне пр. Строителей (от пр. Ленина до площади Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская);
- по нечетной стороне ул. Северо-Западной (от ул. 80-й Гвардейской дивизии до пр. Ленина);
- по нечетной стороне ул. Чудненко (от дома № 5 до дома № 187 на пр. Ленина);
- по нечетной стороне ул. Молодежной (от пр. Ленина до ул. Молодежной, 7);
- по нечетной стороне ул. Шевченко (от пр. Ленина до пр. Комсомольского);
- на улице Чеглецова (от пр. Ленина до улицы 80-й Гвардейской дивизии);
- по нечетной стороне проезда Южного Власихинского (от ул. Шумакова до ул. Лазурной).