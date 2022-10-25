25 октября
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Автоновости

С 25 октября в Барнауле ограничат стоянку по ночам на некоторых участках

В Барнауле устанавливают знаки, запрещающие парковку ночью. Это нужно для того, чтобы не мешать снегоуборочной технике, сообщает пресс-служба города.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

Знаки начнутся устанавливать с 25 октября по адресам:

  • по четной малой проезжей части ул. Малахова (от ул. Балтийской до Северного Власихинского проезда);
  • на ул. Малахова, 62;
  • по нечетной стороне ул. Малахова (от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов);
  • по четной и нечетной сторонам ул. Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова);
  • по четной стороне ул. Островского (от ул. Антона Петрова до ул. Островского, 68е);
  • по четной стороне малой проезжей части Павловского тр. (от ул. Георгиева до ул. Попова);
  • по четной и нечетной сторонам ул. Тимуровской (от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой);
  • по четной и нечетной сторонам ул. 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов);
  • по нечетной стороне ул. Молодежной (от пр. Комсомольского, 108 до пр. Сибирского);
  • на парковочной площадке ул. Короленко, 105;
  • по четной стороне пр. Строителей (от пр. Ленина до площади Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская);
  • по нечетной стороне ул. Северо-Западной (от ул. 80-й Гвардейской дивизии до пр. Ленина);
  • по нечетной стороне ул. Чудненко (от дома № 5 до дома № 187 на пр. Ленина);
  • по нечетной стороне ул. Молодежной (от пр. Ленина до ул. Молодежной, 7);
  • по нечетной стороне ул. Шевченко (от пр. Ленина до пр. Комсомольского);
  • на улице Чеглецова (от пр. Ленина до улицы 80-й Гвардейской дивизии);
  • по нечетной стороне проезда Южного Власихинского (от ул. Шумакова до ул. Лазурной).

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