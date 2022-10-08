Урожай собран, с деревьев опадает последняя листва, дачный сезон подходит к своему завершению. Но у заботливых хозяев, которые и на следующий год хотят получить хороший урожай, есть ещё список дел, которые нужно сделать в осеннем саду. И от того, как вы потрудитесь сейчас, зависит то, как ваши зелёные питомцы перенесут холода и будут ли они радовать глаз в будущем году. Что делать с деревьями и кустарниками — читайте нашу инструкцию.

Защита от вымерзания

Многие дачники и садоводы забывают о защите корней деревьев. Однако когда температура ночью начинает опускаться ниже нуля, а снежного покрова, естественной защиты от мороза, ещё нет, деревья могут вымерзти. А ведь их так просто спасти! Достаточно только укрыть прикорневую систему дерева опавшей листвой. Торфяная крошка, компост, опилки и стружка тоже смогут защитить растения до появления снежного покрова. А вот использовать для укрывания корней солому, сухую траву, сено не следует, ибо они привлекают к себе внимание мышей. Высотой теплый слой должен быть 6−8 см.

Защита от высыхания

После уборки урожая все деревья в саду необходимо полить, иначе их сможет иссушить даже лёгкий мороз. Особое внимание нужно уделить вечнозеленым кустарникам и деревьям. Оберните хвойные мелкоячеистой сеткой и (или) марлей в два слоя. Так вы сможете уберечь их от солнечных ожогов весной.

Осень. freepik.com/cookie_studio

Стряхивайте снег с веток любых хвойных только в крайнем случае, если есть реальная опасность того, что под тяжестью снежной шапки они могут обломиться. Помните: чем больше будет влаги, тем лучше.

Защита от грызунов

У вас на участке были замечены грызуны? Тогда как только придут устойчивые заморозки, обвяжите стволы и основания ветвей ваших взрослых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины, ежевики, полыни, толем или сеткой. Некоторые дачники используют для этих целей распоротые мешки из-под сахара. Следите, чтобы защитное покрытие плотно прилегало к коре дерева. Молодые яблони, груши, вишни и сливы можно просто обмотать капроновыми колготками.

Защита от трещин

Сильные перепады температуры могут стать причиной появления трещин на коре деревьев. Причём от этого недуга особенно часто страдают черешни, груши и сливы. Слой садовой побелки обеспечит дереву дополнительную защиту, а белый цвет покрытия будет отражать солнечные лучи, не допуская частой смены замерзания и оттаивания.

Раствор для побелки готовят следующим образом: к 2−3 кг извести, смешанной с 1 литром воды, добавляют 500 г медного купороса и 100 г столярного клея. Если проводить такую процедуру осенью, то это позволит защитить стволы от растрескивания и отмирания коры во время морозов.

Защита от лишних нагрузок

Чтобы дерево не тратило лишние силы, осенью у плодовых деревьев обычно подрезают старые сухие ветки и лишние молодые побеги. Для этого предварительно подпилите крупные ветки внизу и вверху, чтобы они не повредили ствол. Малину, смородину, жимолость, ежевику и другие кустарники нужно освободить от старых и слабых стеблей, неглубоко перекопать почву, обложить перегноем. Кусты желательно связать, а малину и ежевику пригнуть к земле.

После того как полностью опадет листва с плодовых деревьев, с которых вы уже сняли урожай, на них обнаружатся подгнившие и высохшие ранее незамеченные плоды. Их необходимо удалить с веток, ибо в следующем сезоне они могут стать источником инфекции. Помещать их в компост тоже нельзя, лучше закопать в яму за пределами участка.