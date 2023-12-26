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Автоновости

Самый настоящий Бэтмoбиль продают в Сибири за 370 тыс. рублей

Lincoln Town Car 1990 года выпуска продают в Новосибирске за 370 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Самый настоящий Бэтмoбиль продают в Сибири за 370 тыс. рублей.
Самый настоящий Бэтмoбиль продают в Сибири за 370 тыс. рублей.
"Авито"

Lincoln Town Car — американский шестиместный полноразмерный заднеприводный автомобиль представительского класса с рамным шасси и двигателем V8, выпускающийся с 1980 года подразделением Lincoln-Mercury компании Ford Motor Company.

Название Town Car имеет давнюю историю в рамках модельного ряда компании Ford. Изначально так обозначался особый тип лимузина, популярный в 1920-х годах и имевший закрытый пассажирский салон сзади и открыто расположенное сиденье водителя спереди.

Владелец отмечает, что автомобиль пoдвepгcя тюнингу в 2008-2010 году.

Обвес у Бэтмобиля из стeклoвoлoкна. Пpи жeлании можно легко снять. Машина использовалась как "шоу кар" поэтому владелец просит не судить слишком строго.

"Кузов шикарно сохранился — днище идеальное, пороги и прочее тоже. На ходу", - говорится в сообщении.

У Lincoln бензиновый двигатель на пять литров, автоматическая коробка передач и 150 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что водителям рекомендовано "бросить руль" и пересесть на общественный транспорт на Алтае.

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