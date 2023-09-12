12 сентября
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Автоновости

Семейный Mercedes-Benz продают в Барнауле за 1,7 млн рублей

Mercedes-Benz GL-класс 2008 года выпуска продают в Барнауле за 1,7 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Семейный Mercedes-Benz продают в Барнауле за 1,7 млн рублей.
Семейный Mercedes-Benz продают в Барнауле за 1,7 млн рублей.
Авито

Автомобиль отлично подойдет для дальних поездок с семьей, а также для городской суеты.

Что заменили

  • Выполнен полный рестайлинг автомобиля
  • Салон Grand Edition 2012 года (в хорошем состоянии)
  • Произведена замена масла в ДВС со всеми фильтрами
  • Произведена замена всех неисправных узлов подвески
  • Заменен расширительный бачок с охлаждающей жидкостью
  • Произведен ремонт всех 6 форсунок (есть документы)
  • Произведена замена регулятора давления топлива на топливной рейке
  • Произведена замена свечей накаливания
  • Ремонтировалась турбина (меняли актуатор)

Владелец автомобиля уверяет, что все работает как положено.

У Mercedes-Benz дизельный двигатель, который имеет 224 лошадиных сил.

Ранее зеленое мощное киви Kawassaki продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.

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