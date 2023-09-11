Зеленое мощное киви Kawassaki продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.

Мощного японца продают в Барнауле за 1,1 млн рублей. Объявление разместили на " Авито ".

Спортбайк Kawasaki Ninja ZX-10R. В нем сделано все умом. При катании на других спортбайках обычно быстро устает спина. А на этом мощном красавце гонщик буквально лежит, упёршись на кузов.

Из минусов владельцы выделяют следующие несколько факторов:

Нужна очень гладкая дорога

Большой расход топлива

Дорогие детали

Однако плюсы перевешивают все недостатки. Несмотря на то что байк достаточно дорого ремонтировать, ломается он очень редко. Сам мотоцикл выполнен очень качественно и продумано. Зеркала со встроенными поворотниками, хорошая выхлопная система, вилка с большим поршнем.

Kawasaki преподносит своим покупателям яркие краски своей техники, этот же мотоцикл очень хорошо смотрится в зеленом обличии.

У спортбайка бензиновый двигатель, а мощность составляет 212 лошадиных сил.

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