Зеленое мощное киви Kawassaki продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.

Спортбайк Kawasaki Ninja ZX-10R. В нем сделано все умом. При катании на других спортбайках обычно быстро устает спина. А на этом мощном красавце гонщик буквально лежит, упёршись на кузов.
Из минусов владельцы выделяют следующие несколько факторов:
- Нужна очень гладкая дорога
- Большой расход топлива
- Дорогие детали
Однако плюсы перевешивают все недостатки. Несмотря на то что байк достаточно дорого ремонтировать, ломается он очень редко. Сам мотоцикл выполнен очень качественно и продумано. Зеркала со встроенными поворотниками, хорошая выхлопная система, вилка с большим поршнем.
Kawasaki преподносит своим покупателям яркие краски своей техники, этот же мотоцикл очень хорошо смотрится в зеленом обличии.
У спортбайка бензиновый двигатель, а мощность составляет 212 лошадиных сил.
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