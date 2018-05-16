Серьезная авария на новом мосту в Новосибирске: столкнулись два грузовика

16 мая на Бугринском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщает АСТ-54. Водителя одной из машин спасателям пришлось вырезать из сильно смятой кабины.

В НОвосиибрске на Бугринском мосту столкнулись два грузовика. 16 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. В НОвосиибрске на Бугринском мосту столкнулись два грузовика. 16 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. В НОвосиибрске на Бугринском мосту столкнулись два грузовика. 16 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. В НОвосиибрске на Бугринском мосту столкнулись два грузовика. 16 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. Во время столкновения грузовики ехали со скоростью около 70 км/ч, сообщают очевидцы. Японский автофургон не выдержал дистанцию и врезался в ЗИЛ аварийной службы. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.