Сгоревшая школьная «ГАЗель» в Алтайском крае была нестарой и исправной

Плановое техобслуживание микроавтобус проходил летом 2020 года, а утром перед выездом 4 марта машину осматривал механик. Никаких проблем он не выявил, сообщили «Вести Алтай».
Тем не менее, когда микроавтобус перевозил пятерых старшеклассников и сопровождающего из райцентра в село Верх-Марушка, машина внезапно загорелась.
Никто не пострадал, но «ГАЗель» была полностью уничтожена огнем.
«Целинный район в ближайшее время получает еще один автобус, и до конца учебного года этот автобус как раз будет подвозить детей из Верх-Марушки. Сгоревший автобус восстановлению не подлежит, к сожалению», — сказала заместитель министра образования Алтайского края Лариса Терновая.
Причины ЧП выясняет Следственный комитет.