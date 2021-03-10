Сгоревшая школьная «ГАЗель» в Алтайском крае была нестарой и исправной

Школа в Целинном районе Алтайского края получит новый автобус вместо сгоревшего 4 марта. В краевом минобре отметили, что «ГАЗель» сошла с конвейера семь лет назад и накануне прошла диагностику.

Плановое техобслуживание микроавтобус проходил летом 2020 года, а утром перед выездом 4 марта машину осматривал механик. Никаких проблем он не выявил, сообщили «Вести Алтай».

Тем не менее, когда микроавтобус перевозил пятерых старшеклассников и сопровождающего из райцентра в село Верх-Марушка, машина внезапно загорелась.

Никто не пострадал, но «ГАЗель» была полностью уничтожена огнем.

«Целинный район в ближайшее время получает еще один автобус, и до конца учебного года этот автобус как раз будет подвозить детей из Верх-Марушки. Сгоревший автобус восстановлению не подлежит, к сожалению», — сказала заместитель министра образования Алтайского края Лариса Терновая.

Причины ЧП выясняет Следственный комитет.