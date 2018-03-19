Штраф за мытье машины у рек собираются поднять до 50 тысяч рублей

Сейчас за нарушение санитарных норм на берегах водоемов в России штрафуют на 3-4,5 тыс. рублей по статье 8.42 КоАП. На такую сумму можно наказать автомобилиста, который устроил мойку там, где установлен знак "водоохранная зона". Если такого знака нет, штраф выписывают по другой, более мягкой статье. В таком случае санкция составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

По новым правилам, которые предлагает правительство, территории вокруг водоёмов разделят на различные зоны. В итоге штрафы для водителей, помывших машину в неположенном месте, могут составить от 20 до 50 тыс. рублей. Их будут выписывать как полиция, так и сотрудники надзора за использованием и охраной водных объектов.

Законопроект усиливает защиту здоровья граждан, считает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев. "Мы должны быть уверены в качестве воды в нашем водопроводе, что вместе с ней в дом не приходят болезни", — пояснил он.

По оценке эксперта, 70% источников воды не отвечают санитарным требованиям из-за отсутствия зон охраны.

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