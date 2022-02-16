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Автоновости

Штрафы за выброс мусора из автомобилей одобрили в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за выброс из транспортных средств отходов производства и потребления вне специальных полигонов, сообщает ТАСС.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Вычислять нарушителей планируется в том числе и при помощи автоматических камер, которые размещены в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений. Также предполагается использование фотоловушек, автоматически срабатывающих при движении вблизи мест установки, которые могут использоваться в условиях низкой освещенности и в ночное время.

Штрафы

Штраф для обычных водителей должен составить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Если правонарушение было зафиксировано автоматической камерой, то штраф для собственника транспортного средства составит 10 тыс. рублей, пишет Газета.Ru.

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются для граждан до 20−30 тыс. рублей, для ИП — до 40−60 тыс. рублей, для юрлиц — до 60−100 тыс. рублей. Для ИП и юрлиц предусмотрена возможность конфискации транспорта. Если нарушение попало на камеру, то собственнику машины придется заплатить 20 тыс. рублей.

Сброс отходов вне специальных полигонов при помощи грузовых машин, тракторов и прицепов будет наказываться еще строже: для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для ИП — до 80 тыс. рублей, для юрлиц — до 120 тыс. рублей. Зафиксированное на камеру нарушение повлечет штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что строительные леса на депутатские машины во дворе Госдумы.

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