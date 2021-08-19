В министерстве считают, что нововведения сократят время техосмотра. Кроме того, они снизят финансовые расходы операторов, которые смогут отказаться от части диагностического оборудования. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Как сообщает Коммерсант со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, планируется «убрать»:
- проверок коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость для очистки стекла;
- замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
- проверки наличия в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
- проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей;
- наличия бортовых редукторов, заднего моста и коробки передач.
Часть поверок, от которых могут отказаться, не влияет на прямую безопасность движения. Так считает гендиректор некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков.
К примеру, проверка огнетушителя и аптечки занимает примерно 30 секунд и не требует специального оборудования.
А вот отказ от проверки экологических параметров выхлопа эксперт поддерживает, поскольку процедура и необходимый для нее инвентарь — дорогостоящие.
Законопроект уже разработали и направили в правительство. Сроки, в которые могут принять и исполнить изменения, не определены. Власти комментариев по этому поводу не дают, отмечает Коммерсант.
Напомним, с 22 августа автовладельцы при заключении ОСАГО больше не будут обязаны предоставлять документ о прохождении техосмотра.