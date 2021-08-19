3 Оправданы ли изменения?

Часть поверок, от которых могут отказаться, не влияет на прямую безопасность движения. Так считает гендиректор некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков.

К примеру, проверка огнетушителя и аптечки занимает примерно 30 секунд и не требует специального оборудования.

Огнетушитель. СС0

А вот отказ от проверки экологических параметров выхлопа эксперт поддерживает, поскольку процедура и необходимый для нее инвентарь — дорогостоящие.