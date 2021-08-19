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Автоновости

Шум и коррозии — не замечать. Что известно о возможном упрощении автомобильного техосмотра в России

В МВД предложили упростить процедуру техосмотра. Рассказываем, от каких обязательных проверок могут отказаться и оправданы ли изменения.

Автомобиль. Водитель. Руль.
Автомобиль. Водитель. Руль.
СС0
1 Для чего нужны изменения?

В министерстве считают, что нововведения сократят время техосмотра. Кроме того, они снизят финансовые расходы операторов, которые смогут отказаться от части диагностического оборудования. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

2 От чего хотят отказаться?

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, планируется «убрать»:

  • проверок коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость для очистки стекла;
Техосмотр
Техосмотр
Михаил Хаустов
  • замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
  • проверки наличия в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
  • проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей;
Автомобиль, руль.
Автомобиль, руль.
Открытые источники в Интернете (СС0)
  • наличия бортовых редукторов, заднего моста и коробки передач.
3 Оправданы ли изменения?

Часть поверок, от которых могут отказаться, не влияет на прямую безопасность движения. Так считает гендиректор некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков.

К примеру, проверка огнетушителя и аптечки занимает примерно 30 секунд и не требует специального оборудования.

Огнетушитель.
Огнетушитель.
СС0

А вот отказ от проверки экологических параметров выхлопа эксперт поддерживает, поскольку процедура и необходимый для нее инвентарь — дорогостоящие.

4 Когда будут нововведения?

Законопроект уже разработали и направили в правительство. Сроки, в которые могут принять и исполнить изменения, не определены. Власти комментариев по этому поводу не дают, отмечает Коммерсант.

Напомним, с 22 августа автовладельцы при заключении ОСАГО больше не будут обязаны предоставлять документ о прохождении техосмотра.

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