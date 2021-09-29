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Шум техники и черепашьи бега. Почему улица Кутузова в Барнауле стоит в бесконечной пробке и когда все это закончится

Часть моста на улице Кутузова в Барнауле перекрыта для движения. С 21 сентября здесь ведутся ремонтные работы, из-за чего на довольно больших участках дороги перед мостом (улица Гоголя) и после него (улица Кутузова) в течение всего дня образуются бесконечные пробки. О том, как сейчас выглядит мост и долго ли барнаульцам придется стоять в заторах — в материале altapress.ru.

На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
Анна Зайкова.

До конца октября по улицам Гоголя и Кутузова даже днем не удастся проскочить так же быстро, как раньше. За сотни метров до и после моста через реку Пивоварка начинаются бесконечные пробки. Машины подолгу стоят плотным строем в ожидании зеленого сигнала реверсивного светофора, чтобы проехать по единственной действующей полосе дороги.

Но не все автовладельцы одинаково терпеливы. Нередко из общего потока выскакивают пара-тройка машин, чтобы проехать пробку по «встречке» и втиснуться перед светофором. Это вызывает недовольство других участников движения и создает аварийные ситуации. Барнаульцев призывают набраться терпения и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Тем временем, на объекте с утра до позднего вечера работает техника и бригада строителей. Сейчас они ремонтируют деформационные швы моста и дорожное полотно.

Подрядчик планирует закончить работы с опережением графика. По условиям контракта, ремонт должен завершиться до 30 октября. Но строители намерены открыть мост уже к середине октября.

На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
Анна Зайкова.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
Анна Зайкова.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
Анна Зайкова.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
Анна Зайкова.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
Анна Зайкова.

«Важный фактор — это погода. Ее предугадать сложно. Если она не подведет, то мы закончим ремонтные работы на объекте с неплохим опережением», — рассказали altapress.ru строители.

Отметим, что заказчиком работ выступил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Ремонт будет оплачен из бюджета Барнаула.

Аукцион на право отремонтировать мост и еще ряд объектов прошел в июле-августе текущего года. Их итоги подвели 13 августа. В аукционе приняли участие два претендента: общество с ограниченной ответственностью «Мостик» и строительная компания «Лидер-Строй».

На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
На ул. Кутузова автовладельцы стоят в постоянных пробках из-за ремонта моста через ж/д пути.
Анна Зайкова.

Начальная цена контракта была установлена на уровне 8,4 млн рублей. Лидером стал «Мостик», предложив наименьшую стоимость работ в 7,224 млн рублей. «Лидер-Строй» оценил свои услуги в 7,266 млн рублей, из-за чего и проиграл конкуренту.

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