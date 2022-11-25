Шустрая и опасная. Что за автомобиль с брутальным рисунком на капоте продают за полмиллиона в Барнауле

Cadillac CTS 2007 года выпуска продают за 520 тыс. рублей в Барнауле. У него на капоте «поселился» угрожающий медведь. Объявление размещено на Drom.ru.

Cadillac CTS 2007 года выпуска за полмиллиона

Cadillac CTS хоть уже и не новый, но, по словам продавца, хорошо служит. У него черный кузов с брутальным рисунком медведя на капоте — хищник разинул голодную пасть, словно вот-вот погонится за жертвой. Салон отделан кожей, а приборная панель украшена деревом.

«Мотор работает отлично, коробка отлично, масло не ест. Сел и поехал», — описывает он.

Однако нужно подлатать кузов — потому цену продавец снизил.

По словам владельца, в автомобиле есть все необходимое — подогрев сидений, регулируемый люк, камера заднего вида, климат контроль, музыка со встроенной памятью, бесключевой доступ.

Cadillac CTS — спортивный автомобиль и ездит шустро, как говорит продавец. Кроме того он отметил ее безопасность.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 304 лошадиных сил.