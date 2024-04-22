Шустрый багги продают в Сибири за 2,5 млн рублей

Багги BRP Maverick X3 XMR Turbo продают в Омске за 2,5 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Багги Maverick X3 XMR Turbo RR является результатом заводской подготовки под формат Mud Riding. В России он выглядит как езда по просекам и преодоление тяжелого бездорожья на больших скоростях.

Для подготовки к тяжелым условиям на заводе BRP установили шноркели и лебедку. Вместо дорогих амортизаторов стоят самые простые стойки с возможностью регулировки клиренса.

Дифференциал Smart Lok перенастроен для работы в грязи и имеет специальный режим Mud. Вместо универсальных шин стоят злые грязевые колеса ITP Cryptid.

Скоростные характеристики на твердых покрытиях требуют ограничения по скорости. Турбомотор Rotax 900 ACE Turbo обеспечивает ускорение до 100 км/ч менее чем за пять секунд.

Поэтому применять эту тягу лучше в грязи на тяжелом бездорожье. Для твердых покрытий существуют другие интересные комплектации.

Ранее сообщалось, что завораживающий кабриолет продают в Сибири за 1,4 млрд рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале