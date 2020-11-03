Сибирские чиновники продали свои «Тойоты» в три раза дешевле рыночной стоимости

Автомобили Toyota Camry и Toyota Avensis продал департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Депутаты горсовета выяснили, что машины купил местный автосалон по цене в три раза ниже рыночной — от 189 до 265 тыс. рублей.

«Мэрия обосновала цену плохим техническим состоянием иномарок — четыре автомобиля 2007−2008 годов выпуска, пробег — от 308 до 405 тыс. километров», — отмечает издание.

При этом, к примеру, на сайте Drom похожие автомобили с таким пробегом продают за 500−600 тыс. рублей, а купивший машины «Автомир» продает такие Camry за 520 и 630 тыс. рублей.

Toyota Camry ССО

Также в мэрии отметили, что на каждую машину представили отчеты об определении рыночной стоимости, выданные независимой оценочной организацией. А все вырученные деньги поступили в бюджет города.

«Машины были выставлены на продажу по среднерыночной цене. Реальная стоимость обсуждается с конкретным клиентом во время встречи, после предоставления ему всей информации по недостаткам и достоинствам конкретного подержанного автомобиля», — подчеркнули в горадминистрации.

По информации директора «Автомира», после закупки в машинах провели предпродажный ремонт и косметическую подготовку.

Также в ценообразование заложили накладные расходы на ремонт, содержание, рекламу, зарплаты, налоги и гарантийную ответственность перед покупателем.

Ранее altapress.ru рассказал, как быстро продать машину с пробегом — если стоимость ниже средней по рынку, то можно найти нового владельца в течение 3−4 часов.