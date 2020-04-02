Сибиряки предлагают приостановить действие системы «Платон» из-за коронавируса

Щапов уверен, что это поможет снизить нагрузку на перевозчиков. Кроме того, по его мнению, необходимо сдерживать рост цен на товары.

«Думаю, всем понятно, зачем это нужно. Сейчас со всех грузовиков свыше 12 тонн взимается плата за проезд по дорогам. Эта мера и раньше вызывала массу протестов, но сейчас она будет убивать целую отрасль грузовых автомобильных перевозок и провоцировать рост цен на товары», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что для Сибири с ее расстояниями это особенно острая проблема.

Щапов также пояснил, что предлагает лишь отменить платежи, а саму систему оставить.

Ранее сибирские перевозчики попросили президента России Владимира Путина о моратории на взимание транспортного налога, а также на действие системы «Платон».