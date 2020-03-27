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Жизнь

Сибирские перевозчики просят Путина о моратории и снижении цен на солярку

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, сообщает «Интерфакс-Россия».

Что сделано на деньги от "Платона".
Что сделано на деньги от "Платона".
Фото из свободных источников.

В письме Трунов просит принять ряд мер для поддержки предприятий транспортной отрасли.

«Для стабилизации экономической ситуации в сфере автомобильных грузоперевозок, поддержки предприятий транспортной отрасли убедительно просим на срок до 2021 года ввести мораторий на взимание транспортного налога, а также на действие системы „Платон“», — говорится в письме.

Также Трунов просит приостановить взыскание задолженности по банковским кредитам и лизинговым платежам — в случае введения режима ЧС.

Третьим пунктом обозначено «снизить розничную цену на дизельное топливо на 25%".

В СААП входит 36 автотранспортных компаний, большинство из них зарегистрированы в Западной Сибири.

Ранее сибирские перевозчики пожаловались в Минтранс на компанию друга Путина.

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