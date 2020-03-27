Сибирские перевозчики просят Путина о моратории и снижении цен на солярку

В письме Трунов просит принять ряд мер для поддержки предприятий транспортной отрасли.
«Для стабилизации экономической ситуации в сфере автомобильных грузоперевозок, поддержки предприятий транспортной отрасли убедительно просим на срок до 2021 года ввести мораторий на взимание транспортного налога, а также на действие системы „Платон“», — говорится в письме.
Также Трунов просит приостановить взыскание задолженности по банковским кредитам и лизинговым платежам — в случае введения режима ЧС.
Третьим пунктом обозначено «снизить розничную цену на дизельное топливо на 25%".
В СААП входит 36 автотранспортных компаний, большинство из них зарегистрированы в Западной Сибири.
Ранее сибирские перевозчики пожаловались в Минтранс на компанию друга Путина.