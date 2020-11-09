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Автоновости

Сибиряк с разбегу прыгнул на автомобиль и ухромал, узнав про видеорегистратор

В Красноярском крае неизвестный мужчина специально кинулся на автомобиль с видеорегистратором, рассказал в паблике «ЧП Лесосибирск» владелец пострадавшей машины.

Прыгнул на машину. ДТП.
Прыгнул на машину. ДТП.
кадр из видео.

Инцидент произошел днем 8 ноября в Новоенисейске — район Лесосибирска.

«Аккуратнее, типы автоподставы устраивают. Хорошо, что видеорегистратор был. Они сами ухромали, как гайцов вызвали», — рассказал автор видео.

В комментариях к записи отметили, что водитель должен был сначала дождаться инспекторов ДПС, а потом говорить о наличии видеорегистратора.

Как уточняет «Проспект Мира», по факту ДТП в городской ГИБДД проводят проверку, также пытаются выяснить личность пешехода.

Ранее в Алтайском крае полицейский на своих двоих догнал пьяного водителя и вытащил его из машины.

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