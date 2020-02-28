Сибиряками, которые 23 февраля демонстративно нарушали ПДД, занялась полиция

В Омской области привлечены к ответственности молодые водители, демонстративно нарушавшие ПДД на дорогах, сообщает региональное МВД.

Напомним, ранее в омских пабликах появилось видео, на котором водители грубо нарушают ПДД. Кадры вызвали широкий резонанс.

После этого один из жителей записал обращение к полиции. В региональном МВД пообещали вскоре опубликовать все подробности.

«Нарушители выезжали на полосу встречного движения, проезжали регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, демонстрируя своим поведением неуважение к другим участникам дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции выяснили, что 23 февраля водители шести автомобилей (Lada Priora, ГАЗ-3102, Infiniti и Cadillac) вначале собрались на парковке, а после разъехались по улицам города.

При этом водители намеренно допускали нарушения, снимая свои действия на смартфоны.

«Ими оказались жители Омска в возрасте от 19 до 20 лет. По всем допущенным ими нарушениям правил дорожного движения возбуждены административные производства, а именно: выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил парковки, отсутствие полиса ОСАГО, тонирование стекол, неуплату административных штрафов и другое», — отметили в МВД.

Кроме того, с молодыми водителями и их родителями провели профилактическую беседу: продемонстрировали видеозапись с нарушениями, указали на потенциальную тяжесть последствий от таких действий, озвучили комментарии, оставленные пользователями в соцсетях.

Дальнейшие профилактические мероприятия продолжат в учебных заведениях, где обучаются нарушители, а также среди их знакомых.