Сила, мощность и яркость. Что за модифицированный внедорожник продают за 24 млн рублей в Барнауле

Мощный Mercedes-Benz G-класс AMG 2022 года выпуска продают за 24,4 млн рублей в Барнауле. Его характеристики существенно увеличены. Объявление размещено на Авито .

Не так давно мы рассказывали об автомобиле такой же модели за 37 млн рублей. Этот внедорожник пусть и уступает ему в цене, но значительно превосходит по характеристикам.

В первую очередь, привлекает цвет — кузов автомобиля ярко-зеленого цвета.

Салон же оформлен в классическом черном стиле и обтянут кожей.

Автомобиль выпустили в 2022 году. На нем еще ни разу не ездили.

У внедорожника комплектация Individual. Модификация — G 63 AMG 4.0 4MATIC 9G-Tronic.

У этого Mercedes-Benz бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 800 лошадиных сил.