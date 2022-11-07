Сила, мощность и яркость. Что за модифицированный внедорожник продают за 24 млн рублей в Барнауле

Не так давно мы рассказывали об автомобиле такой же модели за 37 млн рублей. Этот внедорожник пусть и уступает ему в цене, но значительно превосходит по характеристикам.
В первую очередь, привлекает цвет — кузов автомобиля ярко-зеленого цвета.
Салон же оформлен в классическом черном стиле и обтянут кожей.
Автомобиль выпустили в 2022 году. На нем еще ни разу не ездили.
У внедорожника комплектация Individual. Модификация — G 63 AMG 4.0 4MATIC 9G-Tronic.
У этого Mercedes-Benz бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 800 лошадиных сил.